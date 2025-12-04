من هو ألفريد شرودر القريب من تدريب الدرعية؟

ولد ألفريد شرودر في 2 نوفمبر 1972 في مدينة بارنيفيلد الهولندية، وسط أسرة عاشقة لكرة القدم بفضل احتراف شقيقه الأكبر ديك في الملاعب نفسها.

بدأ شرودر رحلته الكروية في أكاديمية ناشئي فينورد، قبل أن يتسلق سلم الفريق الأول.

بطول يبلغ 180 سم ووزن 73 كجم، انطلق شرودر لاعب وسط صريح مع فينورد الأول في عام 1991، مستفيدًا من قوته البدنية وقدرته على ربط خطوط الفريق داخل الملعب.

خلال مسيرته الاحترافية، انتقل بين عدة أندية هولندية مثل NAC بريدا، توينتي، RKC فالفيك، وفيتيسه أرنهم، حيث اعتزل في نهاية موسم 2008-2009.

حقق شرودر، لاعبًا، لقب الدوري الهولندي وكأس هولندا وبطولة يوهان كرويف مع فينورد، لكنه لم يرتقِ يومًا إلى المنتخب الهولندي.

انتقل شرودر إلى عالم التدريب في 2009، حيث بدأ مساعدًا للمدرب في فيتيسه أرنهم، ثم انضم إلى توينتي مساعدًا لستيف مكلارين.

بقي إلى جانب مكلارين حتى استقال الأخير في فبراير 2013، فتولى شرودر المهمة مؤقتًا، قبل أن يعود مساعدًا لميشيل يانسن في العام نفسه.

في 2014، حصل على رخصة «برو»، وأصبح مدربًا رئيسًا لتوينتي في موسم 2014-2015. لم يحقق النتائج المرجوة، فأُقيل في 30 أغسطس 2015 بعد جمع نقطة واحدة فقط في أول أربع جولات من الموسم التالي.

انتقل في أكتوبر 2015 إلى هوفنهايم الألماني مساعدًا لهوب ستيفنز، ثم عمل مع إريك تين هاج في أياكس عام 2018.

تولى قيادة هوفنهايم في 2019-2020، لكنه غادر بسبب النتائج السيئة.

تلقى مكالمة من رونالد كومان في 2020 للانضمام إلى برشلونة مساعدًا أول، خلال موسم 2020-2021.

مع إقالة كومان في 2021، رحل شرودر أيضًا، ليحصل على فرصة تدريب بروج في 2022، حيث فاز بلقب الدوري البلجيكي في موسم 2021-2022.

بعد هذا النجاح، عُيّن في أياكس لموسم 2022-2023، لكنه أبعد بسبب تراجع النتائج، مقارنة بإنجازاته السابقة في بلجيكا.

في مايو 2023، تولى تدريب العين الإماراتي، وحقق 13 انتصارًا في 15 مباراة، لكنه أُقيل بعد ستة أشهر.

بقي شرودر في الإمارات، حيث قاد النصر من 2023 إلى 2025 في 52 مباراة بجميع البطولات، محققًا 25 فوزًا و11 تعادلًا و16 خسارة.

رحل في نهاية عقده دون تجديد، ولكنه بات قريبًا من قيادة فريق الدرعية الأول لكرة القدم «درجة أولى» عوضًا عن الفرنسي صبري لموشي.