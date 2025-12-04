تصفيات مونديال 2026.. «برجامو» تستضيف إيطاليا وإيرلندا

يستضيف الملعب الخاص بنادي أتالانتا في برجامو مباراة المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم مع ضيفه الإيرلندي الشمالي في نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026، وفق ما أعلن اتحاد البلاد، الخميس.

وللمرة الثالثة تواليًا، تجد إيطاليا نفسها مجبرة على خوض الملحق الأوروبي بعد فشلها في التأهل عن مجموعتها، على أمل ألا يتكرر سيناريو نسختي 2018 و2022 حين فشلت في التأهل إلى النهائيات.

خسرت إيطاليا في ملحق نهائيات 2018 أمام السويد 0-1 ذهابًا خارج أرضها وتعادلت إيابًا 0-0 وغابت عن البطولة للمرة الأولى منذ 1966، ثم سقطت في نصف نهائي الملحق الأوروبي لنسخة 2022 على أرضها أمام مقدونيا الشمالية 0-1 تلقته في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع.

وحلت إيطاليا ثانية في تصفيات النسخة المقبلة بعد خسارتها ذهابًا وإيابًا أمام إرلينج هالاند ورفاقه في المنتخب النرويجي.

وفي بيانه الخميس، ذَكَّر الاتحاد أن «إيطاليا لم تهزم «حتى الآن» في برجامو، محققة انتصارين وتعادلين في أربع مباريات».

وفي الظهور الأخير لأبطال العالم أربع مرات على ملعب «جيويس ستاديوم»، فاز «أتزوري» بخماسية نظيفة على أستونيا في أوائل سبتمبر خلال التصفيات، في الاختبار الأول بقيادة المدرب الجديد جينارو جاتوزو الذي خلف لوتشانو سباليتي في يونيو.

وفي حال الفوز على إيرلندا الشمالية، ستنتقل إيطاليا لمواجهة الفائز من لقاء ويلز والبوسنة والهرسك في نهائي المسار الأول من الملحق، على أمل العودة إلى النهائيات المقررة بنسختها الثالثة والعشرين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.