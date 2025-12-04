غريب والنجعي يعودان إلى العيادة

عاد عبد الرحمن غريب وسامي النجعي وعبد الملك الجابر، لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى تدريبات تأهيلية في عيادة النادي، صباح الخميس، قبل يوم من انتهاء إجازة زملائهم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الثلاثي واصلوا تأهيليهم المعد مسبقًا، من قبل البرتغالي الدكتور كارلوس ميجيل طبيب النادي، على أن يجري الثلاثي اختبارات بدنية، تحدد قرار دخولهم في التدريب الجماعي.

وأشار المصدر، إلى أن عبد الرحمن غريب «28 عامًا»، سيكون أقرب اللاعبين عودة للدخول في التدريب الجماعي.

ودخل الجابر في برنامج تأهيلي طويل، بعد إصابته في غضروف الركبة خلال يوليو الماضي في المعسكر الإعدادي الخارجي، فيما عاد النجعي للركض من جديد بعد أن غيّبته إصابة الرباط الصليبي الموسم الماضي.

إلى ذلك يعود لاعبو النصر مساء الجمعة، إلى التدريبات اليومية، بعد الإجازة التي منحت لهم من قبل البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق.

ويخوض الفريق تدريبين قبل المغادرة إلى أبوظبي العاصمة الإماراتية لتنظيم معسكر إعدادي من 7 إلى 11 ديسمبر، يلعب خلاله تجريبية واحدة ضد الوحدة 10 ديسمبر الجاري.

ويستأنف النصر المتصدر مبارياته في دوري روشن السعودي بلقاء النجمة في الجولة العاشرة 21 ديسمبر الجاري.