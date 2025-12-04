انطلاق «باها جدة تويوتا»

انطلقت منافسات سباق «باها جدة تويوتا» الجولة الختامية من بطولة السعودية تويوتا للباها 2025، الخميس، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبرعاية الشريك الرسمي «جميل لرياضة المحركات»، ونادي منظمي السباقات السعودي.

وحضر حفل انطلاق المنافسات الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، والأمير خالد بن سلطان بن عبد الله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية.

وتستمر منافسات البطولة 3 أيام عبر مراحل مختلفة، بدايةً بالمرحلة التحضيرية بمسافة إجمالية تبلغ «165» كيلومترًا، منها 10 كيلومترات مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، تليها المرحلة الأولى الجمعة، بمسافة 395 كيلومترًا، تتضمن 206 كيلومترات مرحلة خاصة، فيما تختتم المنافسات السبت بالمرحلة الثانية والأخيرة التي تمتد لمسافة «301» كيلومتر، تتضمن 91 كيلومترًا مرحلة خاصة.

يُذكر أن إقامة «باها جدة تويوتا» تأتي في إطار دعم رياضة المحركات محليًا، وتعزيز حضور السائقين السعوديين في بطولات الراليات الإقليمية والدولية، ضمن منظومة عمل تنظيمية تتوافق مع المعايير الدولية للاتحاد الدولي للسيارات «FIA».