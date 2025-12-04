رئيس الاتحاد الألماني يحذر من الغرور

أكد بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه لا يجب على المنتخب الأول أن يشعر بثقة زائدة في حفل سحب قرعة كأس العالم 2026، نظرًا للمسيرة المتعثرة في التصفيات الأوروبية.

وقال نيوندورف في سويسرا خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي «يويفا» الخميس :«لا يجب أن نرتكب خطأ الاعتقاد أن هناك مجموعات سهلة وأخرى صعبة».

وأضاف:«كثير من المنتخبات، حتى من الدول الصغيرة ظاهريًا، تملك لاعبين ينشطون في أوروبا، في دوريات كبيرة ويلعبون لأندية كبرى. لذلك يجب أن نتحلى ببعض التواضع».

وبيّن نيوندورف :«الخسارة من سلوفاكيا في بداية التصفيات والفوز بصعوبة في مباراتي إيرلندا الشمالية ينبغي أن يشكلوا تحذيرًا كافيًا بعدم الاستهانة بمثل تلك الفرق».

ويوجد المنتخب الألماني في التصنيف الأول في القرعة كواحد من بين أول تسعة منتخبات في التصنيف العالمي إلى جانب الدول الثلاث المستضيفة للبطولة أمريكا وكندا والمكسيك.

وسيتفادى المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، منتخبات مثل الأرجنتين، حامل اللقب، وإسبانيا، بطلة أوروبا، وفرنسا وإنجلترا.