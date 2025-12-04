التخصصات الصحية تحتفي بــ 12,591 متدربا

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الأربعاء، بـتخريج 12,591 متدربًا ومتدربة من برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية للعام 2025، وذلك في ملعب «الأول بارك» بجامعة الملك سعود.

وقال فهد الجلاجل وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة خلال كلمته: «إن القطاع الصحي يشهد اليوم في ظل قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - مسيرة تحول صحي استثنائي، جعلها محط اهتمام الكثير، وقدمها لتكون مركزًا لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وهو امتداد لما يحظى به القطاع الصحي من أولوية واهتمام، في وطن يجعل «صحة الإنسان أولًا».

وأضاف: «إن النمو الذي تشهده برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية، هو أحد نتائج تحولنا الصحي، إذ نحتفي اليوم بتخريج أكثر من 12,500 متدرب ومتدربة، يمثلون مختلف التخصصات الصحية في برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية لعام 2025م، وهي كوكبة متميزة من الخريجين الشغوفين بالعلم والمعرفة، المدفوعين بالرغبة والتعاطف، للإسهام في رفع جودة الرعاية الصحية، ورفع متوسط العمر المتوقع للمواطن، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030».

وأثنى الجلاجل على البعد الدولي الذي وصل إليه البورد السعودي، إذ بلغ عدد خريجي برامج البورد من المتدربين الدوليين، لأكثر من 3500 خريج وخريجة، في مختلف التخصصات الصحية منذ انطلاقة البورد، معربًا عن فخره لاختيارهم السعودية كوجهة تدريبية لهم.