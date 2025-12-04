«شاعر الراية».. المنصوري والعدواني يتصدران

تصدر الشاعر الإماراتي سعيد المنصوري تصويت الجمهور عن الحلقة الثانية من برنامج «شاعر الراية» بنسبة تجاوزت 80%، فيما تأهل الشاعر السعودي منصور العدواني بنسبة تخطت 79%، وذلك قبيل انطلاق منافسات الحلقة الثالثة التي شهدت حضورًا جماهيريًا لافتًا على مسرح الدرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.

وخطف الشاعر مشاري العبدلي صدارة لجنة التحكيم وتأهل بجدارة بعد أن قدم نصًا إنسانيًا مؤثرًا تناول فيه تجربة مرض شقيقه، الذي لامس به مشاعر الحضور ونال فيه إشادة اللجنة.

وشهدت الحلقة تنوعًا مميزًا في قصائد الشعراء بين التحفيزي والوجداني والوطني، إذ قدّم الشاعر مالك عجيب من السعودية نصًا تحفيزيًا خاطب فيه طموح الشاعر وميثاق الشعر، فيما استحضر الكويتي يوسف الديحاني رموزًا مثل قيس بن الملوح وعبد الملك بن مروان في قصيدته الوجدانية.

وتألقت الأردنية فاتن البريدي، المشاركة النسائية الوحيدة الموسم الجاري، بنص تناولت فيه مسيرة نمر بن عدوان وحكاية عشقه لزوجته وضحى، بينما قدّم السعودي عبد الله الجهمي قصيدة عبّر فيها عن طموح رحلته من بيشة للوصول إلى لقب «شاعر الراية».

واختتمت المشاركات مع الشاعر السعودي راكان بن سفر الذي جاء بنص وطني اتسم بالتحدي والاعتداد بالنفس، وانتهى بتحية مؤثرة لوالده.

كما جاءت فقرة المشهد، التي حظيت باهتمام ومشاركة الجمهور، قدمت في هذه الحلقة مشاهد عميقة وصادقة عن بر الوالدين، وتفاعل الجمهور خلف الشاشات بقصائده، وسيتم الإعلان عن الفائزين في الحلقة المقبلة، الثلاثاء، الـ 10:00 مساءً على قناة السعودية ومنصة الأولى وشاهد وإذاعة الرياض.