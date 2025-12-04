الأخضر يوزع تذاكر جزر القمر

سلمت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ظهر الخميس، بفندق «ثيرتي فايف ويست باي لاكجري أبارتمنتس» في الدوحة، تذاكر مجانية لمواجهة الأخضر أمام جزر القمر، الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب «فيفا» 2025، وفق موقع المنتخب الرسمي عبر منصة «إكس».

ويواجه المنتخب السعودي نظيره القمري عند الـ 09:30 مساء الجمعة، على ملعب البيت في الخور، ضمن المجموعة التي تضم إلى جانبهما المغرب وعُمان.

ويغيب عن مواجهة الصقور، الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، لمغادرته إلى واشنطن، العاصمة الأمريكية، لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026، الجمعة، وفق خبر مصادر «الرياضية» في الأولى، الخميس.

وتغلبت السعودية في المباراة الافتتاحية على عُمان في الجولة الأولى من المجموعة الثانية 2-1 سجلا عن طريق فراس البريكان وصالح الشهري، فيما كسبت المغرب جزر القمر 3-1.