ديمبلي يعود

شارك عثمان ديمبلي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الحصة التدريبية، الخميس، قبل يومين من مواجهتهم أمام رين في الدوري الفرنسي (الفرنسية)