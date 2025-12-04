الرئيسية / الصورة .. قصة

ديمبلي يعود

2025.12.04 | 04:58 pm
شارك عثمان ديمبلي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الحصة التدريبية، الخميس، قبل يومين من مواجهتهم أمام رين في الدوري الفرنسي (الفرنسية)
