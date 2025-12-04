سابقة تاريخية.. فلسطين تعود أمام تونس وتلامس التأهل

تفادى المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم الخسارة بعد التأخُّر بهدفين، للمرة الأولى في كأس العرب، وفرض التعادل بهدفين لمثلهما على نظيره التونسي، الخميس، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى، معزِّزًا فرص تأهله إلى ربع نهائي البطولة الجارية على أرض قطر.

وتقّدم التوانسة أولًا بهدفين عن طريق الجناح عمر العيوني، والمهاجم فراس شواط في الدقيقتين 16 و52.

وأدرك المنتخب الفلسطيني التعادل بهدفين، أحرزهما حامد حمدان، لاعب الوسط، وزيد قنبر، رأس الحربة، في الدقيقتين 61 و85.

ولم يسبق لـ «الفدائي» تجنُّب الخسارة في مباراةٍ شهدت تأخره بهدفين ضمن منافسات كأس العرب، التي يشارك فيها للمرة السادسة تاريخيًّا.

وارتفع رصيد الفلسطينيين إلى أربع نقاطٍ بفضل هذا التعادل، الذي سبقه فوزٌ في الجولة الأولى على قطر «1ـ0».

في المقابل، وضع التعادل أول نقطةٍ في رصيد المنتخب التونسي، الذي خسر أمام سوريا ضمن الجولة الأولى «1ـ0».

وتختتم ثاني جولات المجموعة بمباراةٍ، تجري في وقتٍ لاحقٍ من الخميس بين قطر وسوريا.

وطبقًا للحسابات الحالية، باتت فلسطين في حاجةٍ إلى التعادل فقط أمام سوريا ضمن الجولة الأخيرة لحجز إحدى بطاقتَي التأهل عن المجموعة.