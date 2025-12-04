15 ديسمبر.. باسوجوج يغادر الأخدود

يغادر الكاميروني كريستيان باسوجوج، لاعب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، 15 ديسمبر الجاري، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده الإعدادي لبطولة كأس أمم إفريقيا، فيما يشارك اللاعب حاليًّا في معسكر فريقه المنظم في عجمان، استعدادًا لعودة منافسات دوري روشن السعودي، حسبما كشفت مصادر «الرياضية».

وسيفتقد الأخدود خدمات باسوجوج في ثماني مباريات بالدوري أمام الفتح، النصر، ضمك، الاتفاق، الأهلي، الخلود، الخليج، والرياض.

يذكر أن الأخدود يحتل المركز الـ 15 في سلم الترتيب برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وست خسائر.