بالكرات الثابتة.. الأخضر جاهز

أتمَّ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبر حصة تدريبية مساء الخميس، استعداداته لمواجهة جزر القمر، الجمعة على ملعب البيت في قطر، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من كأس العرب.

وأشرف الفرنسي فرانسوا رودريجيز، المدرب المساعد، على التدريب، الذي احتضنته ملاعب نادي السد، نظرًا لارتباط مواطنه المدرب هيرفي رينارد بحضور قرعة كأس العالم 2025 في الولايات المتحدة.

وبدأت الحصة بالإحماءات، وانتقلت إلى تمارين المربعات التكتيكية والكرات الثابتة، فيما اختتمتها مناورة على نصف مساحة الملعب.

واستهلّ المنتخب مشواره، في البطولة العربية، بالفوز 2ـ1 على عمان، الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية. وتضم المجموعة ذاتها منتخب المغرب، الذي يواجه «الأخضر» الإثنين على ملعب «لوسيل».

وتأهل المنتخب، مع رينارد، إلى المونديال المقبل، إثر تصدره، الشهر قبل الماضي، مجموعته ضمن الملحق الآسيوي المؤهل.

وعلى عكس النسخة الماضية من كأس العرب، يظهر السعوديون في قطر بالصف الأول من اللاعبين.

وقبل أربعة أعوام، استضافت قطر المسابقة ذاتها، وشارك «الأخضر» بالصف الثاني تحت قيادة الفرنسي لوران بونادي، مساعد رينارد آنذاك.