الاتحاد يمدد عقد العبود عاما واحدا

أعلن نادي الاتحاد عن تجديد عقد عبد الرحمن العبود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2027، وفقًا لما جاء في حساب الفريق الجداوي عبر منصة «إكس».

وكانت «الرياضية» كشفت في 20 أكتوبر الماضي عن توجه إدارة النادي إلى الإبقاء على العبود لمدة عام واحد قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل، إذ كان عقده السابق يمتد حتى يونيو 2026.

ونشر حساب الاتحاد في منصة إكس: «العاشقون لا يُغيرون من يعشقون إطلاقًا».

ويُعد الجناح الدولي من الركائز الأساسية في صفوف الاتحاد، بعدما أسهم الموسم الماضي في تحقيق ثنائية دوري روشن السعودي وكأس الملك، بمشاركته في 34 مباراة سجَّل خلالها 8 أهداف، وصنع مثلها، بإجمالي 1368 دقيقة لعب، وفقًا لبيانات «ترانسفير ماركت».

وفي الموسم الجاري، ظهر العبود في 10 مباريات بمختلف المسابقات، مقدّمًا تمريرة حاسمة واحدة.

وعلى الصعيد الدولي، مثَّل اللاعب المنتخب السعودي في 12 مباراة، أسهم خلالها في تسجيل هدفين.

يُذكر أن العبود انضم إلى الاتحاد في صيف 2019 قادمًا من الاتفاق، الذي تدرّج في فئاته السنية.