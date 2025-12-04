إيكونج يعتزل اللعب الدولي

أعلن النيجيري ويليام تروست إيكونج، لاعب فريق الخلود الأول لكرة القدم، الخميس، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده الذي يستعد للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية مطلع يناير المقبل.

وكتب قائد المنتخب، الملقب بـ«النسور الخضر»، في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «مُكرّم وممتن. سأبقى نسرًا خارقًا للأبد لقد كان اللعب لنيجيريا أعظم شرف في حياتي».

وأضاف: «قد تنتهي رحلتي هنا، لكن دعمي لن ينقطع أبدًا إلى الفصل التالي».

وبذلك سيكون اللاعب متاحًا لفريق الخلود خلال فترة التوقف الدولية التي يشارك فيها المنتخب النيجيري في بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في بداية يناير المقبل في المغرب.

وظهر إيكونج، صاحب الـ31 عامًا، مع المنتخب النيجيري الأول منذ 2015 ودافع عن ألوان النسور 83 مباراة، سجَّل خلالها 8 أهداف آخرها في مرمى ليسوتو، الذي أحرزه عند الدقيقة 90.

ولم يمثل المدافع النيجيري منتخب بلاده في كافة المراحل السنية، حيث كان يلعب لصالح المنتخب الهولندي لهذه الفئات.