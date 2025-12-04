الإصابة تغيّب أرنولد شهرين

أعلن نادي ريال مدريد، المنافس في الدوري الإسباني، الخميس، أنَّ ألكسندر أرنولد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين مقبلين بعد إصابته في عضلات الفخذ اليسرى.

وخضع اللاعب الإنجليزي لأشعة الرنين المغناطيسي، التي كشفت عن خطورة الإصابة، ما زاد من مخاوف ريال، بعد أن اضطر اللاعب إلى الخروج الأربعاء الماضي خلال الفوز 3ـ0 على أتلتيك بلباو في الدوري.

ومن المتوقع أن يغيب المدافع الإنجليزي، الذي انضم إلى ريال بعد نهاية الموسم الماضي، عما يصل إلى 13 مباراة، بما في ذلك ما تبقى من مباريات الريال في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا وعدد من المباريات المحلية.

وقال ريال مدريد: «بعد الفحوصات التي جرت اليوم للاعبنا ترنت ألكسندر أرنولد من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بإصابة في العضلة المستقيمة الفخذية بساقه اليسرى، وستتم مراقبة تعافيه».

وذكرت مصادر في النادي أن اللاعب سيغيب عن مباريات حاسمة في ديسمبر ويناير، بما في ذلك مباريات دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي وموناكو وبنفيكا، وكأس السوبر الإسبانية في يناير وست مباريات على الأقل في الدوري الإسباني.

ومن المقرر مبدئيًّا أن يعود اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، في فبراير المقبل، على الرغم من أن فترة تعافيه قد تختلف اعتمادًا على مدى تقدم عملية إعادة تأهيله.