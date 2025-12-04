قاتل خربين يحبط التقدم القطري

سجّل عمر خربين، مهاجم المنتخب السوري الأول لكرة القدم، هدفًا متأخرًا قاد به «نسور قاسيون» إلى التعادل بنتيجة 1ـ1، مساء الخميس، مع قطر، التي باتت ثالث منظّم لا يفوز في أي من مباراتيه الأوليين ضمن منافسات كأس العرب.

وعلى ملعب خليفة الدولي بالدوحة، العاصمة القطرية، تقدّم أصحاب الضيافة أولًا عن طريق رأسية للمهاجم أحمد علاء الدين في الدقيقة 77.

وخطف خربين نقطة التعادل لمنتخب بلاده بهدف من تسديدة صاروخية في الدقيقة الأخيرة.

وعجز المنتخب القطري عن تحقيق انتصاره الأول في البطولة وتعويض خسارته 0ـ1 أمام فلسطين، قبل 3 أيام، لحساب باكورة جولات المجموعة الأولى.

ومنذ تدشين كأس العرب عام 1963، أخفق منتخبان فقط قبل قطر في الفوز بأي من المباراتين الأوليين ضمن البطولة، أحدهما الأردن 1988 بتعادل وخسارة، والآخر سوريا 1992 بتعادلين.

وانتزع المنتخب السوري التعادل مع قطر بعد فوزه في الجولة الأولى على تونس بهدف نظيف، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، مطابقًا غلة نظيره الفلسطيني، المتصدر بفارق الأهداف.

في المقابل، أنهت قطر الجولة متذيلة للترتيب بنقطة واحدة خلف تونس، المتقدمة عليها بفارق الأهداف.

وخلال الجولة الأخيرة ستتواجه قطر مع تونس، فيما تلتقي سوريا نظيرتها فلسطين، الأحد المقبل، من أجل حسم بطاقتي المجموعة.

وفي حال انتهت مباراة المنتخبين السوري والفلسطيني بالتعادل سيصعدان سويًا إلى دور الـ 8 دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر.

وحتى تصعد قطر أو تونس، يتوجَّب على أحدهما الفوز بالمواجهة التي ستجمعهما، مع انتهاء مباراة فلسطين وسوريا بانتصار لطرف منهما، ووقتها سيتمكن «العنابي» أو «نسور قرطاج» من العبور شريطة امتلاك أفضلية فارق الأهداف.