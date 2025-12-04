الجمعة.. مواجهات عربية في نهائيات PFL MENA

أجرى المقاتلون المشاركون في نهائيات بطولة PFL MENA، الخميس، الميزان الرسمي في خطوةٍ أخيرةٍ قبل لحظة الدخول إلى «القفص» بختام نزالات موسم 2025 في مدينة الخُبر، الجمعة.

وتحتضن «الخُبر أرينا» النزالات وسط ترقُّبٍ واسعٍ من جماهير الفنون القتالية في المنطقة والعالم، وبمشاركة نخبةٍ من المقاتلين العرب الذين يتنافسون في أوزان الويلترويت، الخفيف، الريشة، والبانتام في أمسيةٍ، يُرفع فيها حزام البطولة.

وفي الحدث الرئيس لنهائي الويلترويت، يقف الكويتي محمد الأقرع في مواجهة المغربي بدر الدين دياني في نزالٍ، ينتظره الجمهور منذ الموسم الماضي، ليكون الموعد العام الجاري فاصلًا ونهائيًّا بين مقاتلين، يملكان مسيرةً قويةً، وحضورًا جماهيريًّا لافتًا.

وفي النهائي الرئيس المشترك لوزن الخفيف، تترقب الجماهير مواجهةً مصيريةً، تجمع المغربي صلاح الدين هاملي بالموهبة العراقية محمد فهمي، إذ يدخل الطرفان الساحة بلا هزيمةٍ في سجلاتهما الاحترافية، ما يزيد من ثقل اللقاء، ويمنح البطولة عنصرًا إضافيًّا من الإثارة.

في حين يشهد نهائي وزن الريشة مواجهةً عربيةً قويةً بين المصري إسلام رضا، والجزائري يانيس غموري، بينما يُلعب نهائي البانتام بين الأردني نورس أبزاخ، والمصري إسلام يوسف في منافسةٍ، تعكس تنوع الحضور العربي، وتطور المواهب في الفنون القتالية المختلطة. وتضمُّ بطاقة الحدث كذلك نزالاتٍ استعراضيةً لمقاتلين بارزين من السعودية ومصر والعراق.

وعقب الميزان، عُقِدَ المؤتمر الصحافي الرسمي بمشاركة المقاتلين المتأهلين للنهائيات، وفي أجواءٍ تنافسيةٍ، أظهر خلالها كل مقاتلٍ ثقةً عاليةً، واستعدادًا بدنيًّا وذهنيًّا مكتملين لخوض آخر اختبارٍ في الموسم. واتفق الجميع على أن ليلة الغد ستكون تاريخيةً، وأن الهدف واحدٌ: العودة إلى الوطن بالحزام.

وقال محمد الأقرع خلال المؤتمر: إنه يدخل كل نزالٍ بأسلوبٍ جديدٍ، ورغبةٍ في إثبات نسخةٍ مطوَّرةٍ من نفسه. مؤكدًا أن دعم الجماهير الكويتية، سيكون حاضرًا بقوةٍ. وردَّ عليه خصمه بدر الدين دياني بأن قلب المقاتل لا يصنعه الجسد فقط، بل والشجاعة والتواضع أيضًا، مشيرًا إلى أنه سيقاتل بكل ما يملك لإهداء المغرب لقبًا جديدًا.

وأكد صلاح الدين هاملي، أن المغرب يملك طاقاتٍ كبيرةً، تستحق منصات التتويج، مبديًا عزيمته في رفع الحزام، ليكون أول مغربي يفوز بلقب PFL MENA. وبدوره، وجَّه العراقي محمد فهمي رسالةً مؤثرةً للجمهور، قال فيها: إن تأهله حتى هذه اللحظة، جاء بفضل دعمهم، وأن هذا النزال سينتهي مثل النزالات السابقة بشكلٍ سريعٍ وبالإخضاع.

فيما أوضح إسلام رضا، أن وجود اسمين من مصر في النهائيات دليلٌ على قدرة المواهب المصرية على الوصول للقمة على الرغم من تحدي الإمكانات، متمنيًا العودة إلى بلاده بطلًا. أما الجزائري يانيس غموري، فتحدَّث بثقةٍ عن قدراته الشاملة في المصارعة والجرابلنج والملاكمة، مؤكدًا استعداده لمواجهة أي أسلوب قتالٍ داخل القفص.

وعبَّر الأردني نورس أبزاخ عن رغبته في تقديم أفضل صورةٍ عن المقاتل الأردني، وتحقيق إنجازٍ، يُمثِّل نقطةً فارقةً في مسيرته، بينما قال المصري إسلام يوسف: إنه قدَّم موسمًا قويًّا دون أن تعيقه أي ظروفٍ، وأن النهائي سيكون خطوةً جديدةً في طموحه.

وشهد المؤتمر لفتة تفاعلٍ بين محمد الأقرع والمقاتل عمر الدفراوي، الذي حضر بصفة ضيفٍ، إذ وجَّه الأقرع له رسالة تحدٍّ بإمكانية إعادة المواجهة مستقبلًا في حال فوزه باللقب، ليردَّ الدفراوي بأنه جاهزٌ لأي نزال.