ميسي يؤجل قرار المونديال

لم يفصح الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عما إذا كان ينوي المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم صيف العام المقبل.

وقاد النجم المخضرم 38 عامًا منتخب الأرجنتين إلى صدارة تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» المؤهلة لكأس العالم، لكنه لم يؤكد بعد ما إذا كان سيساعد «راقصي التانجو» على الدفاع عن لقبهم، الذي حققوه في النسخة الماضية للمونديال عام 2022، وذلك قبل ساعات من قرعة النسخة المقبلة للبطولة، التي تجرى الجمعة، في واشنطن العاصمة الأمريكية.

وقال ميسي في مقابلة مع محطة «إي إس بي إن» في نسختها الأرجنتينية، الخميس: «سأتعامل مع كل يوم بيومه. سأحاول أن أكون صادقًا وواقعيًا وأن أشعر بالسعادة. هذا العام شعرت بسعادة غامرة».

وأوضح نجم إنتر ميامي الأمريكي أن اللعب في الولايات المتحدة سيسهل عليه التفكير في المشاركة في البطولة التي تشارك في استضافتها الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا.

ومن المقرر أن ينطلق مونديال 2026 في 11 يونيو المقبل في مكسيكو سيتي العاصمة المكسيكية، حيث ستكون المشاركة السادسة لميسي في كأس العالم، حال وجوده في قائمة منتخب بلاده.

وأكد اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم، ثماني مرات، أنه يتحدث بانتظام مع ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، حول الدور الذي يمكنه تقديمه.

واختتم ميسي تصريحاته قائلًا: «دائمًا ما يخبرني سكالوني أنه يريدني أن أكون في أي مركز أكلف به. تربطنا علاقة ثقة كبيرة، ويمكننا التحدث في كل شيء».