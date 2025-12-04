الوحدة يتلقّى الإيقاف الخامس

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارًا بمنع نادي الوحدة من التسجيل للمرَّة الخامسة إثر شكاوى متفرقة، تقدَّمت بها جهاتٌ عدة، حسبما أفادت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الوحدة الجديدة، ستتلقَّى خلال الفترة المقبلة قرارًا سادسًا، يمنعها من التسجيل، في رقم غير مسبوق، ضمن حزمة عقوبات مماثلة في إطار المنع من تسجيل اللاعبين بعد قرار «فيفا» بإيقاف القيد على خلفية شكوى من العراقي يوسف الأمين، لاعب الوسط.

وأكدت نظر الاتحاد الدولي في قضايا أخرى ضد النادي، رفعتها أطرافٌ مختلفةٌ، ومن المتوقَّع صدور قرارات فيها خلال الفترة المقبلة، وسطَ مخاوفَ من تعرُّض «فرسان مكة» إلى عقوبات إضافية.

وفي إحدى القضايا المنظورة، يشكو نادي آينتراخت براونشفايج الألماني من عدم تسلُّمه حتى الآن دفعةً، قدرها 250 ألف دولار من مقابل بيع عقد الأمين للوحدة، صيف 2024.

وأشارت المصادر إلى متابعة النادي تطورات القضايا المرفوعة، ومنحه أولويةً لهذا الملف من أجل تفادي حرمانه من دعم الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين جدد.

ومثَّل الأمين «فرسان مكة» الموسم الماضي من دوري روشن السعودي بعد شراء عقده من براونشفايج.

وبعد الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، غادر العراقي بصيغة انتقال دائم إلى فريق آيك لارنكا القبرصي.

ورفع اللاعب الدولي، البالغ 22 عامًا، دعوى أمام الاتحاد الدولي، شاكيًا عدم صرف الوحدة رواتبَ متأخرةً له.