أمام جزر القمر.. الأخضر يغيّر التشكيل

يتَّجه الفرنسي فرانسوا رودريجيز، مساعد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى إجراء عدد من التغييرات على التشكيل الأساسي في مواجهة جزر القمر، الجمعة، على ملعب «البيت» ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وحسبَ المصادر ذاتها، أظهرت المناورة الفنية التي جرت، الخميس، مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يظهروا بصفة أساسية في لقاء عمان الماضي، يتقدمهم مصعب الجوير وعبد الإله العمري، وعلي مجرشي، وعبد الرحمن العبود، وسيُحسم قرار إشراكهم خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المواجهة.

وتولى رودريجيز الإشراف على تدريبات المنتخب التي احتضنتها ملاعب نادي السد في ظل مغادرة مواطنه هيرفي رينارد إلى الولايات المتحدة لحضور قرعة كأس العالم 2025.

واشتملت الحصة التدريبية على تمارين إحماء، ثم تدريبات تكتيكية عبر المربعات والكرات الثابتة، قبل أن تُختتم بمناورة على نصف مساحة الملعب.

واستهلّ المنتخب مشواره، في البطولة العربية، بالفوز 2ـ1 على عُمان، الثلاثاء، على ملعب «المدينة التعليمية». وتضمُّ المجموعة ذاتها منتخب المغرب، الذي يواجه «الأخضر» الإثنين على ملعب «لوسيل».