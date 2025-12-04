آخر بطولتين.. جميع أهداف سوريا بتوقيع خربين

تكفّل المهاجم السوري عمر خربين بإحراز جميع أهداف منتخب بلاده الأول لكرة القدم في آخر بطولتين دوليتين خاضهما «نسور قاسيون».

وضِمن الجولة الثانية من أولى مجموعات كأس العرب «فيفا قطر 2025»، كان المنتخب المنظّم في طريقه للفوز 1ـ0 على سوريا، مساء الخميس، لولا تسديدة صاروخية من خربين خلال الثواني الأخيرة فرضت التعادل 1ـ1 على المباراة.

وفي الجولة الأولى، فازت سوريا على تونس بهدف نظيف أحرزه المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا عن طريق ركلة حرة مباشرة سدَّدها مباشرة داخل الشباك.

وإلى الآن يستحوذ خربين بالكامل على ملكية الرصيد التهديفي للمنتخب السوري في المحفل العربي، مثلما حدث خلال بطولة كأس آسيا الماضية التي استضافتها قطر أيضًا بين يناير وفبراير 2024.

ولعبت سوريا في البطولة القارية 4 مباريات، لم تسجل خلال أول اثنتين منها أمام أوزبكستان وأستراليا، بينما هزّت شباك الهند مرة، وإيران مثلها، وكلتاهما بتوقيع خربين، قبل المغادرة بركلات الترجيح على يد «تيم ملّي» من دور الـ 16.

وطبقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني الكروي، سجّل المهاجم أمام قطر هدفه الدولي الـ 26.

وسبق له إحراز هدفين في مرمى «العنابي» خلال مباراة انتهت بفوز منتخب بلاده 3ـ1 عام 2017 ضمن تصفيات كأس العالم.

وفي المجمل، واجه اللاعب المنتخب القطري 3 مرات، بينها اثنتان ضمن التصفيات المونديالية، وسجل 3 أهداف.

وبهدفيه في كأس العرب، اعتلى خربين لائحة هدّافي البطولة، متقدمًا على 18 لاعبًا سجّل كل منهم هدفًا واحدًا.