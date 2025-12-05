وست هام يحرم يونايتد «الخامس»

أضاع فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم فرصة الاقتراب من ملامسة أندية المربع الذهبي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه ويست هام يونايتد، الخميس، في ختام منافسات المرحلة الـ15 للمسابقة.

وعلى ملعب «أولد ترافورد»، بادر البرتغالي ديوجو دالوت بالتسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 58، لكن الفرنسي سونجوتو ماجاسا منح التعادل لويست هام في الدقيقة 84.

بتلك النتيجة، أصبح في جعبة مانشستر يونايتد 22 نقطة في المركز الثامن، وكان من الممكن أن يقفز إلى المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، ارتفع رصيد ويست هام إلى 12 نقطة، لكنه بقي في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين خلف مراكز الأمان.