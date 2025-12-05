كأس إيطاليا.. لاتسيو يقصي ميلان

تأهل فريق لاتسيو الأول لكرة القدم إلى دور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على ضيفه ميلان 1-0، الخميس، في دور الـ16 من المسابقة.

وسيواجه لاتسيو في الدور المقبل فريق بولونيا، حامل لقب المسابقة، والذي فاز على بارما 2-1 في وقت سابق.

وسجل لاتسيو هدف المباراة الوحيد عن طريق ماتيا زاكاني عند الدقيقة 80، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وجاء الفوز في وقت مناسب بالنسبة للاتسيو الذي يستعد لمواجهة بولونيا في الدوري أولًا في الجولة المقبلة، كما أنه ثأر لهزيمته أمام ميلان السبت الماضي في بطولة الدوري.

وودع ميلان بطولة الكأس وهي البطولة الثانية التي كان يشارك بها إلى جانب بطولة الدوري، حيث إنه احتل المركز الثامن في بطولة الدوري الموسم الماضي ليغيب عن المشاركة في كافة البطولات الأوروبية «دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر».

وكان ميلان قد خسر لقب كأس إيطاليا الموسم الماضي في المباراة النهائية أمام بولونيا بهدف نظيف.