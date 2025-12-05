الأخضر يرفع شعار العبور أمام جزر القمر

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى تجنب أي سيناريوهات غير متوقعة في مواجهة نظيره جزر القمر، الجمعة، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر.

ويأمل منتخب السعودية، الذي فاز في المباراة الأولى على عُمان بنتيجة 2-1 في ألا يتأثر بغياب مدربه الفرنسي هيرفي رينارد الموجود في الولايات المتحدة لحضور قرعة نهائيات كأس العالم 2026،عندما يلاقي منتخبًا مميزًا أحرج المغرب على الرغم من الخسارة 1-3 في المباراة الماضية.

وفي غياب رينارد سيلعب المنتخب السعودي مباراته على ملعب البيت تحت قيادة مساعد المدرب الفرنسي، فرانسوا رودريجيز، الذي من المرجح أن يواصل الاعتماد على نفس العناصر التي دفع بها رينارد في المباراة الأولى ضد عُمان.

وتنظر السعودية إلى البطولة على أنها فرصة مواتية للمنافسة على اللقب أو على الأقل الذهاب لأبعد مدى ممكن.

وأظهر الأخضر قدرًا كبيرًا من التوازن في الأداء ضد عُمان الذي أقصاه من قبل بالدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي العام الماضي، ليفوز مستفيدًا من تألق القائد سالم الدوسري الذي صنع هدفين لكل من فراس البريكان وصالح الشهري.

أما منتخب جزر القمر الذي خسر أمام المغرب، فأظهر شخصية شجاعة، متحديًا فريق المدرب طارق السكتيوي، وكان قريبًا من تقليص الفارق لهدف وحيد في بعض أوقات المباراة، التي ارتكن فيها المغرب على تقدمه الكبير في أول 45 دقيقة بنتيجة 3-0.

ويدرك منتخب جزر القمر بقيادة مدربه المحلي حمادي جامباي، أنه ليس لديه ما يخسره سواء في هذه البطولة بشكل عام أو في مباراة السعودية بشكل خاص، فبطولة كأس العرب ما هي إلا إعداد جيد للمنتخب قبل المشاركة في أمم إفريقيا التي يصطدم في افتتاحها مع صاحب الأرض والجمهور المغرب المدجج بالمحترفين البارزين.

ولم يسبق لمنتخب السعودية أن تقابل مع جزر القمر من قبل.