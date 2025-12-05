المغرب وعُمان بين التأكيد والعودة

يشهد ملعب المدينة التعليمية في الريان مباراة مرتقبة بين المنتخب المغربي الأول لكرة القدم ونظيره العماني، الجمعة، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس العرب في قطر.

وكان المغرب افتتح مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر 3-1، فيما خسر «الأحمر» العماني أمام نظيره السعودي بهدف مقابل هدفين في الجولة ذاتها.

ويسعى رجال المدرب طارق السكتيوي، إلى تأكيد تأهل المنتخب المغربي إلى دور الثمانية.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب عُمان المباراة بهدف تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام السعودية.

وستكون فرقة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مطالبة بتحقيق الفوز على المغرب للحفاظ على آماله في بلوغ الدور المقبل.