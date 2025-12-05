جزر القمر منافس الأخضر الـ 125

ينضم منتخب جزر القمر الأول لكرة القدم إلى قائمة منافسي «الصقور الخُضر»، رافعًا عددهم إلى 125 عندما يلتقيه الجمعة، على ملعب «البيت» في قطر، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من كأس العرب.

وهذه أول مباراةٍ بين المنتخبين، إذ لم يسبق لهما الالتقاء وجهًا لوجهٍ ضمن بطولاتٍ، أو حتى على مستوى التجريبيات.

وجزر القمر من المنتخبات الصاعدة في إفريقيا، خلال الأعوام القليلة الماضية، ويخوض نهاية الشهر الجاري منافسات كأس أمم إفريقيا، لذا يشارك في كأس العرب بالصف الثاني من اللاعبين، ومع جهازٍ فني محلي مُكلَّفٍ.

وفي آخر تصنيفٍ للمنتخبات، أصدره الاتحاد الدولي «فيفا»، احتل القُمريون المركز 108، بالمقارنة مع المركز الـ 60 للسعوديين.

ولعِب المنتخب السعودي أمام 26 منتخبًا إفريقيًّا، إما ضمن بطولاتٍ أو في لقاءاتٍ تجريبيةٍ، حسب بيانات موقع «ksa-team.com» الإلكتروني، الراصد لتاريخ «الأخضر».

وآخر هذه المنتخبات كوت ديفوار، الذي كسِبته كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد 1ـ0 بمباراةٍ تجريبيةٍ في جدة، الشهر الماضي.

ويغيب رينارد عن ثاني جولات البطولة العربية للسفر إلى أمريكا من أجل حضور قرعة كأس العالم 2026، الجمعة.