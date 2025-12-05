البريكان يقترب من معادلة التمياط

يتعادل فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مع خالد عزيز وعبده عطيف في عدد المباريات الدولية عند مواجهة جزر القمر، الجمعة، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من كأس العرب في قطر.

ولعِب البريكان مباراته الـ 62 بشعار «الأخضر»، الثلاثاء، أمام عمان في الجولة الأولى، وإذا شارك أمام جزر القمر، فسيتساوى مع عزيز وعطيف، اللذين يمتلك كلٌّ منهما 63 مباراةً دوليةً في مسيرته.

ويُعادِل المهاجم، صاحب الـ 25 عامًا، نواف التمياط في حال مشاركته أمام المغرب، الإثنين، ضمن الجولة الثالثة، خاتمة مرحلة المجموعات.

ومثَّل التمياط المنتخب في 64 مباراةً، تجعله اللاعب رقم 45 في قائمة أكثر اللاعبين السعوديين مشاركةً على الصعيد الدولي، التي يتصدرها محمد الدعيع بالرقم 172، ومن الجيل الحالي سالم الدوسري بـ 101 مباراة تضعه في المرتبة الـ 18.

وأسهم البريكان في الفوز 2ـ1 على عمان بعدما أحرز الهدف الأول، رافعًا عدد أهدافه دوليًّا إلى 14.

ويمثّل اللاعب المنتخب منذ 2019، ومثَّله أساسيًّا في 48 مواجهةً، ودخل بديلًا في 14، فيما استُبدِل 36 مرةً، وأكمل 12 لقاءً.