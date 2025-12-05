NBA.. ثلاثية قاتلة تمنح ليكرز الانتصار

قاد الياباني روي هاتشيمورا فريقه لوس أنجليس ليكرز الأول لكرة السلة إلى فوز مثير على تورونتو رابتورز «123-120» بتسجيله ثلاثية قاتلة قبل صافرة النهاية بتمريرة من ليبرون جيمس المكتفي بثماني نقاط أنهت سلسلة مذهلة من 10 نقاط أو أكثر استمرت نحو 19 عامًا، في الدوري الأمريكي للمحترفين، الجمعة.

وشهدت تورونتو مواجهة نارية بين ثاني كل من المنطقتين الشرقية والغربية، في أمسية غاب عنها نجم ليكرز السلوفيني لوكا دونتشيتش لأسباب شخصية، وتعملق خلالها في صفوف الفائز أوستن ريفز بتحقيقه «دابل-دابل» مع 44 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

واكتفى «الملك» ليبرون بـ 8 نقاط و11 كرة حاسمة، منها التمريرة الأخيرة إلى هاتشيمورا، منهيًا سلسلة من 1.297 مباراة بدأت في يناير 2007 سجل خلالها 10 نقاط أو أكثر.

وعانى جيمس لإيجاد طريقه إلى سلة رابتورز، فلم ينجح سوى في أربع محاولات من أصل 17، وأهدر جميع محاولاته الثلاثية الخمس.

وفي فيلادلفيا، سجّل اللاعب الناشئ فالديز دريكسل «في جيه» إيدجكومب «20 عامًا» من باهامس سلة من مسافة قريبة قبل تسعة أعشار الثانية من نهاية المباراة، وقاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على جولدن ستايت ووريورز 99-98.

وحسم تايريز ماكسي الفوز بتصديه لديأنتوني ميلتون في اللحظة الأخيرة، ليحقق سفنتي سيكسرز فوزًا صعبًا بعدما فرّط في تقدمه بفارق 24 نقطة.

وواجه ووريورز صعوبة في دخول أجواء اللقاء منذ البداية من دون المصابين ستيفن كوري وجيمي باتلر، قبل أن يخسر جهود درايموند جرين في منتصف الربع الثاني جراء تعرضه لإصابة في قدمه اليمنى بعد احتكاك مع دومينيك بارلو من سفنتي سيكسرز.

وتمكن ووريورز، بفضل جهد رائع من مقاعد البدلاء بقيادة أفضل هداف في صفوفه بات سبنسر صاحب 16 نقطة، من التقدم 98-97 لكن إيدجكومب كان صاحب كلمة الفصل بعدما سرق الكرة قبل 8.2 ثوان من النهاية.

وفي حين أهدر ماكسي، الذي تصدر قائمة هدافي سفنتي سيكسرز برصيد 35 نقطة، رمية كان إيدجكومب حاضرًا لالتقاط المتابعة وتسجيل سلة الفوز.