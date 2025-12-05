مولر: هزيمة ميسي أهم شيء في حياتي

أكد الألماني توماس مولر، لاعب فريق فانكوفر وايتكابس الأول لكرة القدم، جاهزيته لمواجهة جديدة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، بعد 11 عامًا من صدامهما الشهير في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، والذي حسمه لمصلحته بهدف دون مقابل على «راقصي التانجو».

ويلتقي إنتر ميامي، بقيادة ميسي، مع ضيفه فانكوفر وايتكابس، الذي يقوده مولر، في المباراة النهائية للدوري الأمريكي للمحترفين، السبت.

وتحدث مولر قبل المواجهة المرتقبة قائلًا: «الآن، النهائي هو الأهم.. في الوقت الحالي، النهائي هو أهم شيء في حياتي».

وأضاف النجم السابق لبايرن ميونيخ:«بالطبع، تركز وسائل الإعلام كثيرًا على ميسي ومولر، لكن الأمر يتعلق بفريقين يتمتعان بأسلوب لعب جذاب للغاية. إنها نهاية مثالية. أنا ممتن جدًا لكوني جزءًا منها».

ورحل مولر عن نادي طفولته بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد 25 عامًا قضاها داخل جدران البافاري، حصد خلالها العديد من الألقاب، قبل أن ينضم إلى وايتكابس.

وبدا أن مولر تأقلم بشكل سريع مع فريقه الجديد، إذ كوّن روابط عاطفية قوية منذ وصوله.

وقال المخضرم الألماني أخيرًا: «كانت هناك لحظات عاطفية كثيرة وحماس أكبر مما توقعت قبل انتقالي».

وخلال موسمه الأول مع فانكوفر، تُوّج مولر ببطولة الدوري الكندي، ويترقب إضافة لقب جديد، السبت، أمام رفاق ميسي.