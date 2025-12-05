نوريس: الفوز في «فورمولا 1» حلم حياتي

أكد لاندو نوريس سائق مكلارين، إن الفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، يعني له كل شيء، موضحًا في الوقت نفسه أن تصدره الترتيب العام للسائقين يجعله يشعر بأن لديه الكثير ليخسره.

ويدخل البريطاني السباق الختامي الحاسم في أبوظبي، الأحد، والذي يشهد منافسة ثلاثية على اللقب، متقدمًا بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه ماكس فيرستابن سائق رد بول، فيما يأتي زميله في فريق مكلارين أوسكار بياستري متأخرًا بفارق 16 نقطة.

وكان بإمكان نوريس حسم اللقب في قطر، الأحد الماضي، لو سارت النتائج لصالحه، وسيتمكن من ذلك في حلبة مرسى ياس إذا صعد على منصة التتويج، أما أي نتيجة أخرى فستتيح الفرصة أمام منافسيه.

وقال في المؤتمر الصحافي الجمعة: «أعتقد أنه من حيث المركز، بالطبع لدي الكثير مما يمكن أن أخسره لأنني المتصدر، وسأبذل قصارى جهدي للبقاء في الصدارة حتى نهاية العام، لبضعة أيام أخرى، وفي الوقت نفسه، إذا لم تسر الأمور كما أريد، فسأحاول مرة أخرى العام المقبل، سيؤلمني ذلك على الأرجح لفترة قصيرة، لكن هذه هي الحياة، سأواصل المضي قدمًا وأحاول أن أكون أفضل في الموسم المقبل».

وأضاف نوريس: «لست منزعجًا، أشعر أن هذا هو كل ما كرست حياتي من أجله، وكل ما سعيت لتحقيقه طوال حياتي».

وختم حديثه: «سيكون إنجازًا عظيمًا لو تحقق وفزت بالسباق، لكل من دعمني ودفعني خلال آخر 16 عامًا للوصول إلى هذه النقطة. لذا، سيعني كل شيء. سيعني أن حياتي حتى الآن كانت ناجحة، وأنني حققت الحلم الذي راودني منذ طفولتي».

وفي حال فوزه باللقب، سيصبح نوريس السائق البريطاني 11 الذي يظفر به، فيما سيضيف فيرستابن لقبه الخامس إلى سجله.

ويمكن أن يصبح بياستري أول أسترالي يتوج بطلًا لسباقات «فورمولا 1» منذ 45 عامًا، بعد ألان جونز في عام 1980 والراحل جاك برابهام بطل العالم ثلاث مرات الذي حقق آخر ألقابه عام 1966.