الأولمبي يواجه البحرين.. ويستدعي الشمراني

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، الجمعة، أولى مبارياته ضمن بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025 في قطر.

ويلاقي الأخضر منتخب البحرين في تمام الـ 03:00 عصرًا، على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير في الدوحة.

من جهة أخرى، استبعد الإيطالي لويجي دي بياجو مدرب الأخضر سيف رجب نظير الإصابة، واستدعى فرحة الشمراني للالتحاق بالقائمة.

وكان لاعبو المنتخب السعودي انتظموا، الأحد، في معسكر داخلي بفندق أسكوت كورنيش الخبر استعدادًا للبطولة من 4 إلى 16 ديسمبر الجاري.

واختاردي بياجو، مدرب الأخضر، قائمة مكونة من: حامد يوسف، وتركي بالجوش، ومهند اليحيى، ومحمد عبد الرحمن، وعواد دهل، وسليمان هزازي، ومشعل العلائلي، ومحمد الدوسري، وعبد الرحمن العبيد، ومحمد برناوي، ومبارك الراجح، وعبد الله معتوق، وعبد الملك العييري، وفارس الغامدي، وفيصل الصبياني، وراكان الغامدي، وبسام هزازي، وعبد العزيز العليوة، وماجد عبد الله، وعبد الله رديف، وطلال حاجي، وثامر الخيبري.

ويخوض المنتخب السعودي البطولة الخليجية تحت 23 عامًا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، والبحرين، والكويت.