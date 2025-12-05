البكر يخلف القاسم في الاتحاد الآسيوي

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نعيم البكر عضو الاتحاد السعودي، عضوًا في لجنة المسابقات بالاتحاد القاري حتى عام 2027، بدلًا من إبراهيم القاسم، وفق ما ذكره حساب «الرياضية» على منصة «إكس»، الجمعة.

ويشغل البكر منصب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المحلي التي يقتصر عملها على مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الدرجتين الثانية والثالثة ومسابقات الفئات السنية، منذ يوليو 2019.

وتولى البكر ايضا منصب نائب رئيس لجنة المسابقات من فبراير 2017 إلى أكتوبر 2018 وأشرف على العمليات التشغيلية للمسابقات.

ومنذ مايو 2013 وحتى فبراير 2017 ، كان البكر عضوا في لجنة المسابقات.

وكان الاتحاد السعودي أقال القاسم، وعين سمير المحمادي في منصبه ضمن مجموعة قرارات عقب اجتماع مجلس إدارته، وفق بيان نشره 3 سبتمبر الماضي على خلفية توجيه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بمعالجة الجوانب التنظيمية كافة المرتبطة بالقرارات الصادرة بشأن بطولة السوبر السعودي الأخيرة.