الفرج يعود

2025.12.05 | 03:19 pm
عاد سلمان الفرج، لاعب فريق نيوم الأول لكرة القدم، إلى التدريبات، الجمعة، بعد غياب طويل بسبب الإصابة (المركز الإعلامي - نيوم)
