احتمالات الأخضر.. كندا والنمسا الأسهل

وضعت قواعد البيانات وجود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مجموعة كندا، النمسا، ونيوزيلندا، أسهل الاحتمالات قبل إجراء قرعة المونديال، الجمعة، في واشنطن، وفقًا لـ«الأثليتيك» البريطانية.

وجاء احتمال وقوع «الصقور الخضر» مع المنتخبين الإسباني، والمغربي، والمتأهل من الملحق الثاني من قارة أوروبا، كأصعب مجموعة يمكن أن يقع فيها الأخضر.

ويبلغ عدد الاحتمالات 633 لكل منتخب في القرعة، التي ستسحب في قاعة مركز كينيدي في واشنطن، عند الـ 08:00 مساءً بتوقيت الرياض.

وجمع بين أصعب ثلاثة احتمالات، إحصائيًا، عامل وقوع المنتخب السعودي مع المنتخب المغربي، وأحد المتأهلين من الملحق الأول أو الثاني من قارة أوروبا، بينما تحل الأرجنتين أو إسبانيا على رأس المجموعة.

وربط بين أسهل ثلاثة احتمالات، إحصائيًا، وقوع الأخضر رفقة المنتخب الكندي والنيوزيلندي، وثلاثة منتخبات أخرى هي النمسا، سويسرا، وغانا.