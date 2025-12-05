الفرج يطوي غياب 388 يوما

طوى سلمان الفرج، قائد فريق نيوم الأول لكرة القدم، صفحة غياب امتدّت نحو 388 يومًا، بعد أن عاد، الجمعة، إلى التدريبات.

وكشف حساب نادي نيوم في منصة «إكس» عن مشاركة الفرج في التدريب، في ظهوره الأول منذ العملية الجراحية التي خضع لها في 9 ديسمبر الماضي في «سبيتار» بالدوحة، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال تدريبات الأخضر قبل مواجهة أستراليا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

وكتب نيوم على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»:« القائد سلمان في تدريباتنا اليوم».

وغاب الفرج عن الملاعب خلال الأعوام الأخيرة فترات كان أطولها مع نيوم إذ ابتعد عن الملاعب 388 يومًا بعد إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به في 13 نوفمبر 2024.

وفي موسم 2023ـ2024 مع الهلال ، غاب 8 أيام بسبب إصابة في الركبة، وسبق أن ابتعد 88 يومًا خلال موسم 2022ـ2023، و61 يومًا في موسم 2020ـ2021، إضافة إلى 47 يومًا في موسم 2019ـ2020 و33 يومًا في موسم 2017ـ2018.

ووصل مجموع غيابات الفرج إلى نحو 635 يومًا متفرقة عن فريقه ومنتخب بلاده، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وانضم الفرج «35 عامًا» إلى نيوم في 28 يوليو 2024، وظهر مع الفريق في دوري يلو الموسم الماضي بـ 808 دقائق، صنع خلالها 3 أهداف، وأسهم في 7 انتصارات مقابل تعادل وخسارة واحدة.

يذكر أن نيوم يخوض دوريًا في شهر ديسمبر الجاري ثلاث مباريات، أمام الفيحاء الأحد 21، النجمة الخميس 25، والاتحاد نهاية الشهر ذاته.