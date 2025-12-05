الرئيسية / الصورة .. قصة

أتلتيكو مدريد.. الحصة الأخيرة

2025.12.05 | 03:55 pm
أجرى لاعبو فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم تدريبهم الأخير، الجمعة، قبل السفر لمواجهة أتليتيك بيلباو، السبت، لحساب الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.
