التجارب تنطلق

2025.12.05 | 03:59 pm
انطلقت، الجمعة، التجربة الحرة الأولى التي تسبق سباق جائزة أبو ظبي الكبرى، آخر سباقات الموسم الجاري لبطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1» الذي يجرى، الأحد (الفرنسية)
