الفنان بندر يطلق جلسات «نغم الشتاء»

أطلق الفنان السعودي الشاب بندر جلسات «نغم الشتاء»، مستعينًا بعدد من العازفين العالميين والعرب من المحترفين عبر موقع «يوتيوب»، مستهدفًا إعادة تقديم عدد من روائع الأغنيات الخليجية بروح عصرية وبطابعه الخاص، كما أوضح خلال حديثه لـ«الرياضية»، مقدمًا شكره لجميع من عمله معه في إنجاز العمل.

وتصدر قائمة المشاركين في العمل عازف القانون التركي العالمي آيتش «Aytaç Doğan»، إلى جانب المايسترو إيلي فرح، وعازف العود إسلام قصبجي، وعازف الناي علي مذبوح، وعازف التشيللو يحيى مهدي.

ويقوم الفنان بندر من خلال المشروع بإعادة أداء مجموعة من روائع كبار الفنانين مع المحافظة على هويتهم الفنية، منهم محمد عبده، طلال مداح، رابح صقر، وعبد الله الرويشد، وعبد المجيد عبد الله بالإضافة لعدد من أغاني الفلكلور والتراث وذلك بتوزيعات موسيقية معاصرة وصور مرئية مصوّرة على طريقة الجلسات. وتضم الدفعة الأولى من أغنيات مشروع «نغم الشتاء»: «علي البال» للفنان محمد عبده، «الله يعلم» للفنان طلال مداح والتي يعاد تقديمها وأدائها للمرة الأولى، «القمر جنبي» «أغنية فلكلورية معروفة»، «الفجر البعيد» لمحمد عبده، «أبد يعني» للفنان رابح صقر والتي تم تنفيذها بإيقاع وروح مختلفة

كما تم تنفيذ جميع الأعمال في استوديو النيف باستوديوهات «مرواس» بإشراف من المهندس أمين عاكف.