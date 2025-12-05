رابح لا يفارق العود والطرب 3 ساعات

دشن النجم الكبير رابح صقر أولى حفلات «صدى الوادي» في وادي صفار، الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الدرعية 2025-2026م، واستقبل الجمهور عند الدخول السامري وسط أجواء انسجمت مع طبيعة المكان الذي عرف بالموقع الترفيهي السياحي لسكان الدرعية في زمن مضى.

وامتلأت جنبات المسرح بالحضور وتفاعل معهم النجم رابح صقر الذي غنى لأكثر من ثلاث ساعات على العود متنقلًا بين أغانيه القديمة والحديثة ملبيًا طلبات الجماهير، ومشيدًا بالحفل وتجهيزات المسرح وطبيعة المكان وتاريخه العريق، وقدم بعض من الأغاني منها "يوم ما أنا ضحيت ما أقصد جحود، وحبيبي اللي همه رضاي"، إضافة إلى أداء ناصر في أغنية "نسايم نجد، وخلي الليالي سعادة"، إضافة إلى مجموعة من الأغنيات التي أشعلت شتاء وادي صفار.

وكان الفنان ناصر نايف قد صعد إلى المسرح في البداية وغنى لمدة ساعة كاملة من أغانيه إلى جانب بعض من أغاني النجم راشد الماجد.

وضم المسرح «معرض السامري» الذي صُمم ليكون بوابة ثقافية وفكرية لتراث فنون الأداء النجدية، ويقدم للزوّار تجربة سردية عبر قصص ثنائية اللغة، مدعومة بأحدث التقنيات الرقمية والآلات الموسيقية، ويُركز على الأصالة والتعليم والحفاظ على التراث.

يذكر أن حفلات «صدى الوادي» تقدم خلال شهر ديسمبر الجاري وتبقى حفلات لكل من النجوم فنان العرب محمد عبده، ونوال، ونواف الجبرتي، راشد الفارس، أميمة طالب، ناصر نايف، عايض يوسف، خديجة معاذ، زينة عماد، دحوم الطلاسي، سلطان خليفة وثامر التركي، إلى جانب عروض السامري المستندة إلى الثقافة والإبداع.