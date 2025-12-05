جزر القمر.. خامس إفريقي يواجه الأخضر

تعد مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمام نظيره جزر القمر، عند الـ 09:30 مساء الجمعة، ضمن المجموعة الثانية، لبطولة كأس العرب «فيفا» 2025، السادسة ضد منتخبات عرب إفريقيا، بعد أن سبق له خوض مباريات ضد مصر، الجزائر، المغرب «مرتين»، وليبيا.

وعلى مدى الدورات العربية الخمس التي شارك فيها الأخضر، لعب 5 مواجهات ضد منافسين من عرب إفريقيا، قبل مواجهة جزر القمر.

وواجه الأخضر المنتخب المصري في 1992، في النهائي وتوج «الفراعنة» باللقب على حساب الصقور 3-2.

وفي 1998، عاد المنتخب السعودي، ليواجه منتخبات عرب إفريقيا، واستطاع الفوز على الجزائر في دور المجموعات 3-0، قبل أن يتوج باللقب أمام البلد المستضيف قطر.

وفي نسخة 2002 التي نظمتها دولة الكويت، عبر المنتخب السعودي المغرب في نصف النهائي واستطاع الفوز 2-0، وتوج باللقب بعد الفوز في النهائي على البحرين 1-0.

وفي 2012 نظمت البطولة في السعودية، ولعب الأخضر ضد ليبيا في نصف النهائي، لكنه خسر 0-2، وفي النسخة قبل الأخيرة بالدوحة 2021، لعب للمرة الثانية أمام المغرب في دور المجموعات وودع بعد الخسارة 0ـ1.

وينتظر أن تعود مواجهات المنتخب السعودي أمام المغرب للواجهة من جديد، حينما يختتمون مباريات دور المجموعات في النسخة الجارية في الدوحة حاليًا.