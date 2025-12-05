بطل «مورتال كومبات» يفارق الحياة

توفي كاري هيرويوكي تاجاوا، الممثل المولود في طوكيو والمعروف بأدواره في فيلم «مورتال كومبات»، والمسلسل التلفزيوني «الرجل في القلعة العالية» عن 75 عامًا.

وأكدت مارجي وينر مديرة أعماله أن تاجاوا توفي في سانتا باربرا متأثرًا بمضاعفات نوبة دماغية. وقالت: «لقد توفي محاطًا بعائلته، وفي محبة».

وبدأت أدوار تاجاوا السينمائية والتلفزيونية على مدى عقود فعليًا في عام 1987 عندما ظهر في فيلم «الإمبراطور الأخير» للمخرج برناردو برتولوتشي الحائز على جائزة الأوسكار.

ومنذ ذلك الحين، ظهر في أفلام مثل «بيرل هاربور»، و«كوكب القردة»، و«رخصة للقتل».

وولد تاجاوا في طوكيو، ولكنه نشأ في الغالب في جنوب أمريكا، بينما كان والده المولود في هاواي مكلفًا في قواعد الجيش الأمريكي في البر الرئيس لأمريكا. وعاش في هونولولو وفي جزيرة كاواي بهاواي لبعض الوقت. ولعب تاجاوا دور البارون في فيلم «مذكرات فتاة الجيشا»، وهو فيلم صدر في عام 2005 ويستند إلى الرواية الأكثر مبيعًا التي تؤرخ لصعود فتاة شابة من الفقر في قرية صيد يابانية إلى الحياة في المجتمع الراقي.