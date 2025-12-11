الأحد.. الهلال يطير واليامى يتعافى

يتعافى حمد اليامي ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، بشكل ملحوظ من إصابته العضلية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأفاد النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» في 15 نوفمبر الماضي بأن الفحوصات الطبية التي أجراها اليامي أظهرت إصابته في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي من ستة إلى ثمانية أسابيع.

وتعرَّض اليامي «26 عامًا» للإصابة خلال مباراة النجمة التي كسبها فريقه 4ـ2 ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ومنح الإيطالي سيموني إنزاجي لاعبي الفريق في 30 نوفمبر الماضي، إجازة 7 أيام نظرًا لتوقف المنافسات المحلية لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025 الجارية في قطر.

إلى ذلك، تغادر بعثة الفريق، الأحد، إلى العين الإماراتية من أجل تنظيم معسكر قصير يمتد حتى 13 ديسمبر الجاري، يخوض خلاله مباراة تجريبية أمام المحرق البحريني.