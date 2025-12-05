ختام النسخة الأضخم من «بلاك هات»

اختُتمت فعاليات «بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا 2025» في الرياض، الجمعة، التي نظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، المشروع المشترك بين الاتحاد وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما الدولية.

وسجّلت نسخة العام الجاري مشاركة مكثفة جعلت «بلاك هات 2025» من أبرز الفعاليات السيبرانية عالميًا، إذ استقطب نحو 40 ألف زائر من 160 دولة، داخل مساحة بلغت 60 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 500 جهة عارضة، إلى جانب 300 متحدث دولي، وأكثر من 200 ساعة محتوى تقني، ونحو 270 ورشة عمل، فضلًا عن مشاركة 500 متسابق في منافسات التقط العلم.

وسجّل المؤتمر حضورًا لافتًا للمستثمرين هذا العام، إذ بلغت قيمة الأصول المُدارة للمستثمرين المشاركين نحو 13.9 مليار ريال، الأمر الذي يعكس جاذبية السعودية كونها بيئة محفّزة للاستثمار في تقنيات الأمن السيبراني، ويؤكد تنامي الثقة الدولية في السوق الرقمية السعودية.