كأس الخليج.. الأخضر الأولمبي يكتسح البحرين بخماسية

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مشواره في بطولة كأس الخليج 2025 بفوز كبير على نظيره البحريني بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أكاديمية إسباير 1، الجمعة، في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة A.

وسجل أهداف الأخضر عبد العزيز العليوة «51، 83»، ماجد عبد الله «56»، ثامر الخيبري «90+3»، وعبد الله معتوق «90+5»، ليضع المنتخب السعودي أول ثلاث نقاط في رصيده متصدرًا المجموعة التي تضم إلى جانبه الكويت وقطر.

ويلاقي الأخضر نظيره منتخب الكويت، الإثنين، عند الـ 02:45، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قطر، الخميس، عند الـ 01:30، على الملعب ذاته.

ويأمل المنتخب السعودي مواصلة عروضه القوية في سعيه لبلوغ نصف النهائي ومنافسة بقية المنتخبات على اللقب الخليجي.