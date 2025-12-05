الطرد الأول يقصي حمد الله

تلقَّى المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم، أول بطاقة حمراء في مسيرته الدولية الجمعة أمام عمان، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من كأس العرب.

وطُرِد حمد الله، حامل شارة القيادة، مُباشرةً في الدقيقة 53، بعد كرة مشتركة مع مصعب الشقصي، مدافع عمان.

ولم يتلق المغربي، لاعب النصر والاتحاد سابقًا والشباب حاليًّا، أي بطاقة حمراء سابقة خلال مشاركاته الدولية، التي وصل عددها إلى 28.

وتشير بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الكروي الإلكتروني إلى خلو هذه المسيرة من أي بطاقة ملوَّنة، ولو كانت صفراء.

وعلى مستوى الأندية، طُرِد حمد الله «34 عامًا» ثلاث مرات، الأولى مع أولمبيك آسفي المغربي، والثانية مع الاتحاد، والأخيرة مع الشباب.

وانتهت المواجهة بين منتخبي المغرب وعمان من دون أهداف على ملعب المدينة التعليمية.