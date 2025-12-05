الاتحاد الإنجليزي يوقف المجبري 4 مباريات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن معاقبة التونسي حنبعل المجبري، لاعب بيرنلي، بالإيقاف أربع مباريات، بعد اعترافه بالبصق على مشجعي ليدز يونايتد خلال مباراة في الدوري الممتاز في أكتوبر.

وأكد الاتحاد الإنجليزي للعبة، في بيان، أنَّ اللاعب التونسي الدولي أحيل إلى لجنة تنظيمية مستقلة، بعد بصقه في اتجاه مشجعي ليدز في الدقيقة «67» من المباراة التي انتهت بفوز بيرنلي 2ـ0.

وتابع البيان: «اعترف حنبعل المجبري لاحقًا بالتهمة الموجهة إليه، وفرضت عليه اللجنة التنظيمية عقوبة الإيقاف أربع مباريات».

كما غُرِم المجبري بمبلغ 15 ألف جنيه إسترليني «20 ألف دولار».

وخسر بيرنلي، الذي يحتل المركز الـ 19 في جدول الترتيب، خمس مباريات متتالية، وسيحل ضيفًا على نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز الـ 12، السبت.