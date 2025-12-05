بعد 17 عاما.. المغرب وعمان يكرران السلبية

تعادَل منتخب المغرب الأول لكرة القدم ونظيره العماني من دون أهداف، مساء الجمعة في قطر ضمن كأس العرب- فيفا، في تكرارٍ، بعد نحو 17 عامًا، لنتيجة المباراة السابقة الوحيدة بينهما.

وعجز كل طرفٍ عن هزّ شباك الآخر، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية. بذلك، حصل عمان على نقطته الأولى، وارتفع رصيد المغرب إلى أربع نقاط.

وأكمل «أسود أطلس» اللقاء منقوصين عدديًّا من الدقيقة 53، التي شهِدَت طرد المهاجم عبد الرزاق حمد الله ببطاقة حمراء مباشرة إثر كرة مشتركة في الهواء.

ثاني مواجهة.. والأهداف غائبة

والتقى المنتخبان للمرة الثانية فقط، وانتهى لقاؤهما الأول، الذي كان تجريبيًّا في 6 سبتمبر 2008، بالتعادل من دون أهداف على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

وافتتح المغرب مشواره، في المجموعة الثانية من كأس العرب الجارية، بالفوز 3ـ1 على جزر القمر، فيما خسِر عمان 1ـ2 من نظيره السعودي.

ويشارك المنتخب المغربي بالصف الثاني من لاعبيه، ومع جهاز فني مخصص لقيادتهم، على رأسه المدرب طارق السكتيوي. في المقابل، يشارك عمان بالصف الأول، مع مدربه البرتغالي كارلوس كيروش.