4 لاعبين يغيرون الأخضر

يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مباراة جزر القمر، مساء الجمعة، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من كأس العرب، بتشكيلٍ يختلف في أربعة أسماء عن نظيره، الذي بدأ مباراة عمان، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى.

ويشارك الجناح عبد الرحمن العبود أساسيًا، وكذلك الظهير علي مجرشي، والمدافع عبد الإله العمري، ومصعب الجوير، لاعب الوسط.

وحضر الأربعة أمام عمان، لكن بوصفهم بدلاء، ولعِب في مراكزهم من البداية الجناح صالح أبو الشامات، والظهير نواف بوشل، والمدافع وليد الأحمد، وناصر الدوسري، لاعب الوسط.

وحافظ سبعة لاعبون على أماكنهم في التشكيل الأساسي، هم: نواف العقيدي، حارس المرمى، والمدافع حسان تمبكتي، والظهير أيمن يحيى، ومحمد كنو وعبد الله الخيبري، لاعبا الوسط، والجناح سالم الدوسري، والمهاجم فراس البريكان.

وتغلّب المنتخب بهدفين لهدف على المنتخب العماني، مستفيدًا من هدفين للبريكان وصالح الشهري، المهاجم البديل. وشهِدت الجولة ذاتها خسارة جزر القمر 1ـ3 من المغرب.

ونظرًا لحضوره قرعة كأس العالم، الجمعة، في الولايات المتحدة الأمريكية، يغيب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن قيادة «الصقور الخُضر» أمام جزر القمر، وينوب عنه مواطنه ومساعده فرانسوا رودريجيز.