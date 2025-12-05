التعاون يفقد فولجيني أمام الهلال

تأكد غياب الفرنسي أنجيلو فولجيني، لاعب وسط فريق التعاون الأول لكرة القدم، عن مواجهة الهلال في عاشر جولات دوري روشن السعودي، بسبب تعرضه لإصابة في مفصل القدم سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي يستمر نحو خمسة أسابيع.

وكشف النادي القصيمي، في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الجمعة، أنَّ الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب الفرنسي على موضع إصابته أظهرت حاجته إلى برنامج علاجي يمتد من أربعة إلى خمسة أسابيع.

وتعرض فولجيني، البالغ من العمر 29 عامًا، للإصابة خلال حصة تدريبية خاضها الفريق الخميس، في معسكره الجاري في الدوحة، العاصمة القطرية، ضمن برنامج التحضيرات خلال فترة التوقف المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2025.

ووفقًا لمدة العلاج المعلنة من قبل النادي، فإن فولجيني لن يكون بمقدوره المشاركة أمام الهلال في اللقاء المقرر 19 ديسمبر الجاري ضمن الجولة العاشرة، إضافة إلى مباراتي الخلود والنجمة لحساب الجولتين الـ11 و12 على التوالي.

ولعب الفرنسي فولجيني 10 مباريات منها 8 ضمن منافسات الدوري، واثنتان في كأس خادم الحرمين الشريفين، وسجَّل هدفين وصنع ستة منذ انضمامه إلى «سكري القصيم» في أغسطس الماضي، قادمًا من لانس الفرنسي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.