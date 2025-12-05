قبل رحلة أبو ظبي.. النصر يستعيد كومان والناصر

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم جهود الفرنسي كينجسلي كومان وسعد الناصر بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية، الجمعة، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وتأتي عودة كومان والنصر في وقت يتأهب فيه الفريق العاصمي للسفر إلى أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، الأحد، من أجل الدخول في معسكر إعدادي ضمن برنامج تحضيراته خلال فترة التوقف المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

والتحق الفرنسي كينجسلي كومان بالتدريبات التي استؤنفت بعد إكماله برنامجه التأهيلي، عقب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة نيوم في 8 نوفمبر الماضي لحساب ثامن جولات دوري روشن السعودي، أما الناصر فإنه عاد إلى خوض التدريبات رفقة زملائه بعد أن أنهى جلسات علاجية وتأهيلية خضع لها عقب معاناته من تمزق أربطة الركبة لحق به في مباراة استقلول الطاجيكي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وشهدت الحصة التدريبية، التي جرت على ملعب النادي بعد فترة راحة استمرت تسعة أيام، مشاركة جميع اللاعبين الأجانب.

ويواصل الفريق النصراوي تحضيراته بحصة تدريبية صباحية، السبت، وتليها تدريبات أخيرة الأحد قبل ساعات من المغادرة إلى الإمارات.

ويمتد معسكر الأصفر في أبو ظبي حتى 11 ديسمبر الجاري، ويتضمن خوض مباراة تجريبية أمام الوحدة الإماراتي.

ويعاود النصر، المتصدر بـ27 نقطة، مشوار الدوري بعد التوقف في الـ 21 من الشهر الجاري، عندما يحل ضيفًا على النجمة في بريدة ضمن منافسات الجولة العاشرة.